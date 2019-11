"Dragão" Uribe dá triunfo à Colômbia sobre o Equador em particular

Um golo do médio Mateus Uribe, do FC Porto, deu na terça-feira o triunfo à seleção colombiana de futebol, treinada por Carlos Queiroz, sobre o Equador, por 1-0, em jogo particular.

Em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, Uribe, que foi afastado do último encontro dos 'dragões' por motivos disciplinares, marcou o único golo do encontro, aos 42 minutos.

Além de Uribe, que foi substituído aos 73, também Luis Diaz, igualmente do FC Porto, foi lançado no 'onze' inicial por Carlos Queiroz. Do lado do Equador, Gonzalo Plata, do Sporting, entrou ao intervalo.

Lusa