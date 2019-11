Mourinho no Tottenham até 2023

José Mourinho é o novo treinador do Tottenham. O clube londrino anunciou esta manhã a contratação do português que fica com contrato até junho de 2023.

O técnico português tem novo clube quase um ano após ter deixado o Manchester United.

O português pega numa equipa que está no 14º do campeonato - bem abaixo das expetativas - isto depois de ter chegado a temporada passada à final da Liga dos Campeões.