José Mourinho vai ser apresentado esta quinta-feira às 14h00 como novo treinador do Tottenham.

A contratação foi anunciada esta quarta-feira, poucas horas depois do anúncio da saída de Maurício Pochettino. O contrato é válido até 2023.

O treinador português já falou ao canal do clube. Mourinho prometeu trazer paixão para o novo clube e disse que as condições de trabalho no Tottenham são das melhores da Europa.