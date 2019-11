Bruno Fernandes "satisfeito e feliz" por ser o melhor jogador da época 2018/19

O sportinguista Bruno Fernandes manifestou-se esta quinta-feira "satisfeito e feliz" por ter sido o melhor futebolista da I Liga 2018/19, com a particularidade de ter sido votado pelos 314 jogadores da competição.

"São colegas contra quem jogo, por isso, obviamente, que ser escolhido por eles é importante. É sinal que quando jogo contra eles jogo bem, faço as coisas bem e que eles vêm em mim um bom jogador. Por isso, acaba por ser um reconhecimento mais importante do que outros", justificou.

Em declarações à Sporting TV, sobre o prémio do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), o médio reconheceu que a temporada em causa foi "muito importante" para a sua carreira.

"Consegui terminar a época com duas Taças [de Portugal e da Liga] , o prémio de melhor jogador da prova e figurar no onze do ano. Estou satisfeito e feliz por isso", fundamentou.