Colombiano Juan Cuadrado renova com a Juventus até 2022

O internacional colombiano Juan Cuadrado renovou contrato com a Juventus até 2022, anunciou esta quinta-feira o clube octocampeão italiano de futebol, no qual alinha o avançado português Cristiano Ronaldo.

O jogador, de 31 anos, que terminava contrato com os 'bianconeri' no final desta temporada, chegou à Juventus em 2015 e ali permaneceu por empréstimo do Chelsea nas duas primeiras épocas, antes de ser adquirido a título definitivo pelos transalpinos, em 2017.

Cuadrado soma 151 jogos e 16 golos com a camisola da Juventus, ao serviço da qual conquistou quatro campeonatos italianos e três taças de Itália.Além da Juventus, o extremo representou Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina e Chelsea.

Lusa