Diego Costa operado "com sucesso" a hérnia discal cervical

O avançado do Atlético de Madrid Diego Costa foi hoje operado "com sucesso" a uma hérnia discal cervical, informou o terceiro classificado da Liga espanhola, sem indicar o tempo de paragem do futebolista.

"Diego Costa foi submetido a uma intervenção cirúrgica à sua hérnia discal cervical esta quinta-feira, 21 de novembro, em Madrid. De acordo com os serviços médicos do clube, a operação decorreu como previsto", anunciou o clube na sua página oficial na internet.



Esta época, o avançado nascido no Brasil e naturalizado espanhol disputou 15 encontros pelos 'rojiblancos', tendo marcado dois golos.



Em dezembro de 2018, Diego Costa foi forçado a outro afastamento prolongado dos relvados, ao ser operado ao pé. O avançado perdeu 13 jogos, tendo estado parado dois meses e meio.



O Atlético de Madrid é terceiro da Liga espanhola, com 24 pontos, a um ponto do líder Barcelona e do segundo classificado, o Real Madrid.



