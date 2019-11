Gabriel renova contrato com o Benfica até 2024

O médio brasileiro Gabriel renovou contrato por mais uma época com o Benfica, até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube campeão nacional de futebol no seu site oficial na internet.

"Estou muito feliz com esta renovação por mais um ano, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho no clube", afirmou o jogador, em declarações à BTV, após ter assinado o novo vínculo.

Gabriel, de 26 anos, está na segunda temporada ao serviço dos 'encarnados', depois de ter sido contratado aos espanhóis do Leganés em 2018, por cerca de oito milhões de euros, e tornou-se numa das peças imprescindíveis do 'onze' benfiquista.

"O meu trajeto no Benfica está a ser maravilhoso. A melhor coisa que fiz na minha vida foi ter assinado pelo Sport Lisboa e Benfica. Estou muito feliz. Os adeptos podem esperar de mim o máximo empenho, a máxima dedicação, como sempre", referiu Gabriel.

Na época transata, o médio participou em 34 partidas oficiais e marcou um golo, mas acabou por sofrer uma lesão na fase final da temporada, que o afastou dos jogos decisivos da I Liga. Este ano, soma 11 encontros ao serviço dos campeões nacionais.

O jogador brasileiro, que também possui passaporte português, iniciou a carreira no Vasco da Gama e passou pelo Resende, ambos do seu país natal, acabando por ser contratado pelos italianos da Juventus, em 2011.

A formação de Turim emprestou, consecutivamente, o jogador a Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno e Leganés (Espanha), sendo que, em 2016, os espanhóis adquiriram o jogador em definitivo, antes de acertarem a venda do passe ao Benfica, no ano passado.



Lusa