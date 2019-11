AMA recomenda que agência russa antidopagem seja declarada "não-conforme"

Um comité independente da Agência Mundial Antidopagem (AMA) recomendou esta sexta-feira, em comunicado, que a agência russa antidopagem (Rusada) seja declarada "não-conforme", comprometendo a participação russa nos Jogos Tóquio 2020.

Segundo a nota, o comité executivo da AMA tem uma reunião agendada para 9 de dezembro, em Paris, onde vai ficar decidida a eventual suspensão da agência russa.

Esta recomendação surge no mesmo dia em que o Conselho da World Athletics, organismo que rege o atletismo mundial, anteriormente denominado IAAF, suspendeu o processo de reintegração da Rússia, afastada desde novembro de 2015, na sequência de um escândalo de doping institucional.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho da World Athletics e acontece a oito meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e um dia depois da suspensão provisória de cinco dirigentes da federação russa da modalidade (Rusaf), entre os quais o presidente Dmitri Chliakhtin, suspeitos de "obstrução a um inquérito" ao saltador em altura Danil Lysenko.

Os responsáveis da Rusaf são acusados de fornecer documentos falsos para permitir ao vice-campeão do Mundo de 2017 escapar a uma sanção por ter faltado às obrigações de localização para controlos inopinados.

Além desta situação, a Rússia tem estado no centro das atenções da AMA nos últimos meses, com um inquérito sobre a possível falsificação de dados do laboratório de Moscovo - que esteve no coração do sistema de dopagem entre 2011 e 2015 - transmitidos à AMA e à Unidade de Integridade do Atletismo.



