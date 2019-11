Deco diz que o Tottenham foi a escolha certa para Mourinho

Deco falou à SIC sobre o novo projecto de José Mourinho. O ex-jogador do FC Porto acredita que o técnico português tem tudo para voltar a ter sucesso em Inglaterra.

O técnico português, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United, em dezembro do ano passado, substituiu o argentino Mauricio Pochettino, que deixou o finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões num modesto 14.º lugar da liga inglesa, com apenas três vitórias em 12 jornadas e a 20 pontos de distância do líder Liverpool.

Mourinho admitiu que o título de campeão inglês de futebol está fora de alcance esta temporada, mas acredita que o Tottenham pode ganhar na próxima época, numa conferência de imprensa na qual se disse "humilde" e ambicioso.

A estreia de Mourinho no Tottenham está marcada este sábado frente ao West Ham.