Diego Maradona recua na decisão e mantém-se no comando do Gimnasia de la Plata

Diego Maradona anunciou na quinta-feira ter recuado na decisão de abandonar o comando técnico do Gimnasia de la Plata, apenas dois dias depois de ter renunciado ao cargo no antepenúltimo classificado do campeonato argentino de futebol.

"Sinto enorme felicidade por poder anunciar que me manterei como treinador do Gimnasia. Quero agradecer a todos os adeptos e aos jogadores, porque conseguimos, entre todos, que houvesse união no clube", escreveu Maradona, na rede social Instagram.

Na terça-feira, o antigo internacional argentino, de 59 anos, renunciou ao cargo de treinador do Gimnasia de la Plata, devido ao facto de o presidente do emblema argentino, Gabriel Pellegrino, não se candidatar às eleições do clube, que ocorrem no sábado.

Desta forma, Maradona, que foi anunciado como treinador do Gimnasia em 05 de setembro, vai orientar o 'Lobo' na partida de domingo, diante do Arsenal de Sarandí, em jogo da 14.ª jornada do campeonato argentino.

Até ao momento, 'El Pibe' dirigiu o conjunto de La Plata em oito partidas, somando três vitórias e cinco derrotas, sendo que a equipa ocupa o 22.º e antepenúltimo lugar, com 10 pontos.

