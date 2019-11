Judocas Maria Siderot e João Crisóstomo eliminados na estreia em Osaka

Os judocas Maria Siderot (-48 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) foram hoje eliminados ao primeiro combate no Grand Slam de Osaka, onde Portugal conta com uma delegação de sete atletas.

No primeiro dia, destinado às categorias mais leves, Siderot, em lugar de apuramento olímpico, mas 'tapada' por Catarina Costa, em melhor posição, perdeu frente à russa Daria Pichkaleva, por 'ippon', já no ponto de ouro, com três castigos à portuguesa. João Crisóstomo, fora dos lugares olímpicos, perdeu frente ao japonês Yuji Aida, igualmente por 'ippon'.

No sábado competem Bárbara Timo, vice-campeã mundial nos -70 kg, Jorge Fernandes, nos -73 kg, e Anri Egutidze, nos -81 kg, e no domingo será a vez de Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio, ambas nos -78 kg.

Na corrida aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, cujo apuramento termina em maio do próximo ano, Portugal tem atualmente judocas elegíveis em quase todas as categorias femininas, com exceção aos -63 kg, e nos masculinos conta para já com Egutidze (-81 kg) e o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg).

Lusa