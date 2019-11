Jurgen Klopp dá as boas-vindas a José Mourinho

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, desejou as boas-vindas a José Mourinho no seu regresso à Liga inglesa.

O treinador dos 'reds' destacou ainda que "Pochettino já lá não está, o que mostra a rapidez com que as coisas mudam, atualmente".