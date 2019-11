PSG vence Lille por 2-0 com Neymar a titular após um mês de paragem

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu esta sexta-feira na receção ao Lille 2-0, na abertura da 14.ª jornada da Liga francesa de futebol, em jogo que marcou o regresso de Neymar, após mais de um mês de paragem por lesão.

O internacional brasileiro, que se lesionou em 14 de outubro passado ao serviço da seleção brasileira frente à Nigéria, tinha regressado aos treinos na última terça-feira e foi opção do técnico alemão Tomas Tuchel para o 'onze' frente ao Lille, formando uma frente de ataque com os argentinos Angel Di Maria e Mauro Icardi, deixando no 'banco' Kylian Mbappe e Edinson Cavani.

O PSG resolveu a partida logo na primeira parte, com um golo de Icardi, após assistência do médio senegalês Idrissa Gueye, aos 17 minutos, e outro de Di Maria, que recebeu o último passe do alemão Julian Draxler, aos 31, gerindo a vantagem após o intervalo.

Pelo Lille alinharam três portugueses no 'onze', a dupla de centrais constituída por José Fonte e Tiago Djaló, e o médio Xeka, que seria substituído pelo seu compatriota Renato Sanches, aos 61 minutos.

Com este triunfo, o PSG reforça a liderança, somando agora 33 pontos, mais 11 do que o Marselha (menos um jogo), treinado pelo português André Villas-Boas, e mais 12 do que o Angers e o Saint-étienne, terceiro e quatro classificados, ambos com 21 pontos e menos um jogo), enquanto o Lille é sétimo classificado, com 19.



Lusa