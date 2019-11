40 milhões de flamenguistas esperam fazer a festa hoje

As atenções estão todas viradas para a final da Taça Libertadores, no Peru. Jorge Jesus pode devolver hoje o sorriso a cerca de 40 milhões de adeptos do Flamengo que não festejam a conquista a Taça Libertadores desde 1981.

Na conferência de imprensa de antevisão, Jorge Jesus pediu aos jogadores para jogarem com paixão.

Estádio do Maracanã já começou a encher

O jogo com os argentinos do River Plate é no Peru, mas a partida vai ser transmitida no Estádio do Flamengo, onde a festa já começou, como relata o enviado da SIC, Nuno Luz.

Flamenguistas juntam-se nas Docas de Alcântara para assistir ao jogo

O repórter da SIC Vítor Lopes esteve no local, onde falou com alguns adeptos.

Festa dos flamenguistas já começou em Matosinhos

A repórter da SIC Maria José Mendes falou com alguns dos adeptos e deu conta que a festa já começou.

Cristo Redentor veste-se a rigor para o jogo

Na sexta-feira, a estátua no Rio de Janeiro foi equipada à Flamengo. A ação foi organizada por uma das marcas patrocinadoras do clube.

Ian Cheibub

De Lisboa à Taça Libertadores: o percurso de Jorge Jesus

Jorge Jesus embarcou para o Brasil a 10 de junho deste ano para assumir o comando técnico do Flamengo. Os enviados da SIC ao Brasil mostram o percurso do técnico português desde esse dia até à final da Taça Libertadores.

O samba do Neguinho da Beija-Flor dedicado a Jorge Jesus