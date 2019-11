Golo ao cair do pano coloca Varzim nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Varzim garantiu na sexta-feira a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, depois de vencer o Loures, por 1-0, com um golo de Lumeka, já nos descontos.

O avançado inglês dos poveiros apontou o tento que desequilibrou a eliminatória aos 90+5, premiando a postura mais ambiciosa da sua equipa ao longo de todo jogo, perante um Loures lutador, que se soube defender e esteve perto de levar o jogo ao prolongamento. A formação da casa, que milita na II Liga, entrou no desafio a querer vincar a diferença de escalão frente um adversário do Campeonato de Portugal, não demorando a assumir o controlo e a mostrar-se mais ofensivo.

Christophe, aos 17, e George, aos 19, deixaram as mais contundentes ameaças dos locais, no primeiro tempo, à baliza do Loures, num par de remates que embateram na barra.

Do outro lado, a equipa da região de Lisboa mostrava-se mais preocupada em defender, mas, sempre que conseguia armar os contra-ataques, criava alguns calafrios aos nortenhos, frisando essa ambição num desvio de Pedro Moreno, que embateu no poste da baliza do Varzim.

Após o nulo ao intervalo, a segunda metade devolveu um Varzim, de novo, mais pressionante e com maior volume de jogo, mas não tão assertivo a esboçar os seus ataques, permitindo que o Loures fosse ganhando confiança.

Embora sem serem uma real ameaça para o último reduto dos nortenhos, os forasteiros foram ganhando confiança com o avançar do cronómetro e, apesar das maiores debilidades físicas, foram pausando o jogo e 'sonhando' com o prolongamento.

No entanto, no quinto de seis minutos de descontos, o Loures abriu uma brecha fatal, aproveitada por Lumeka, aposta do técnico do Varzim, Paulo Alves, para o segundo tempo, que 'ao cair do pano' irrompeu pela área e rematou para o decisivo 1-0 final.

Lusa