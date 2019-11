Milhões de adeptos do Flamengo confiantes na conquista da Taça dos Libertadores

Jorge Jesus pode devolver hoje o sorriso a cerca de 40 milhões de adeptos do Flamengo que não festejam a conquista a Taça Libertadores desde 1981. Esta noite, em Lima, no Peru, o clube do Rio de Janeiro tem o jogo decisivo contra o River Plate. O treinador português diz que a chave para o sucesso na final está na paixão.