As imagens da chegada do Flamengo ao  Rio de Janeiro

O voo com a equipa carioca que venceu no sábado a Taça Libertadores da América contra os argentinos do River Plate por 2 a 1, em Lima, no Peru - atrasou-se duas horas e chegou ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro às 11:00, 14:00 em Lisboa. O repórter Nuno Luz acompanhou festa dos adeptos no Rio de jeniro no momento da chegada da equipa.