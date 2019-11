Jesus dedica Taça Libertadores aos portugueses

O Flamengo conquistou este sábado a segunda Taça Libertadores da sua história, ao vencer os argentinos do River Plate por 2-1, e os adeptos do "Mengão" consideram que Jorge Jesus é o principal obreiro desta conquista. Depois de conquistar este título, Jorge Jesus recordou as finais que já perdeu e fez questão de dedicar a Taça Libertadores também aos portugueses.