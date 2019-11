Paulo Autuori deixa cargo de diretor técnico do Santos

O treinador Paulo Autuori deixou o cargo de diretor para o futebol do Santos, após a vitória por 4-1 frente ao Cruzeiro, para o Brasileirão, anunciou hoje o clube paulista, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli.



"O Santos informa que Paulo Autuori não faz mais parte do seu quadro de funcionários. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte no seguimento de sua carreira", lê-se no comunicado do 'peixe', que acrescenta que William Thomas vai dar continuidade ao projeto para 2020.



Com a vitória no terreno do Cruzeiro, o Santos igualou os 68 pontos do Palmeiras, segundo classificado, a 13 pontos do Flamengo, comandado por Jorge Jesus, que pode sagrar-se hoje campeão, caso o 'verdão' não vença na receção ao Grêmio de Porto Alegre, em jogo da 34.ª jornada.



Lusa