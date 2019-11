Roma de Paulo Fonseca vence e sobe provisoriamente ao quarto lugar

A Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, venceu hoje o Brescia por 3-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga italiana de futebol, e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar, o último que dá acesso à Champions.



Smalling, aos 49 minutos, Mancini, aos 57, e Dzeko, aos 66, marcaram os golos da formação da casa, que segue com 25 pontos, mais um do que o Cagliari, que é quinto e que ainda hoje visita o Lecce.



Na terceira posição segue a Lazio, que se impôs no terreno do Sassuolo, por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado por Felipe Caicedo, já em tempo de descontos, aos 90+1.



Em Reggio Emília, Immobile inaugurou o marcador para os visitantes aos 34, tendo Caputo restabelecido a igualdade, aos 45.



Num encontro entre equipas do meio da tabela, o Verona recebeu e venceu a Fiorentina por 1-0, com um golo de Di Carmine, e segue em nono lugar, à frente da formação de Florença, que é 10.ª.



De manhã, o Parma, capitaneado por Bruno Alves, empatou 2-2 na visita ao Bolonha, e segue no oitavo posto, em igualdade pontual com o Verona.



Ainda hoje, a Sampdoria recebe a Udinese e o Cagliari visita o Lecce.

Lusa