4.ª sessão do julgamento do ataque à academia de Alcochete marcada para hoje

O ataque à Academia do Sporting aconteceu a 15 de maio de 2018. O processo conta com 44 arguidos e decorre nas instalações do Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Bruno de Carvalho foi dispensado das próximas sessões do julgamento ao ataque à academia do Sporting, em Alcochete. Na primeira sessão, o antigo presidente do Sporting remeteu-se ao silêncio, mas acabou por falar aos jornalistas. O ex-dirigente quer uma reconstituição da invasão da academia, de forma provar que “era fácil colocar os jogadores em segurança”.

Bruno de Carvalho chegou ao tribunal de Monsanto acusado de 98 crimes, incluindo terrorismo.

Esta segunda-feira vão ser ouvidos dois elementos da Guarda Nacional Republicana e dois agentes da PSP.