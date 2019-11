Jorge Jesus homenageado no Rio de Janeiro

Direto

O técnico português Jorge Jesus, treinador do Flamengo, é condecorado esta segunda-feira com o título de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

A distinção é entregue pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu do ex-atleta do Flamengo e atual vereador daquela cidade brasileira, Felipe Michel.

A homenagem acontece depois de um fim de semana histórico. O Flamengo sagrou-se campeão quando festejava a conquista da Taça Libertadores.

O treinador sensação do Brasil

Quando chegou ao Brasil, o treinador português agarrou no clube a 8 pontos do primeiro lugar e fez dele campeão com 13 de avanço.

Jesus tornou-se o primeiro português a vencer um campeonato nacional na América do Sul, ao arrebatar, sem jogar, o título brasileiro pelo Flamengo.

Campeão do Brasil e da Libertadores

O treinador disse, em declarações à A BOLA TV, que viu argumentos para poder acreditar desde que chegou. Disse ainda que nunca imaginou que a vitória na Libertadores fosse tão importante para os 'torcedores' brasileiros.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta manhã o treinador. O Presidente admitiu que, após o final do encontro, tinha enviado "um abraço amigo a Jorge Jesus". Marcelo disse ainda que "Jorge Jesus merece todas as homenagens".

As imagens da festa

A festa começou no Maracanã, onde mais de 40 mil adeptos foram ao delírio nas bancadas do estádio mais emblemático da cidade, e passou depois para as ruas do Rio de Janeiro, que acabaram pintadas de preto e vermelho. O Flamengo e Jorge Jesus foram recebidos no domingo por uma multidão de adeptos, em total euforia.

Em Portugal, também houve festa. Os flamenguistas invadiram as Docas de Alcântara para celebrar a conquista.