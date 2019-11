Portugal perde com o Brasil, que está nos quartos do Mundial de Futebol de Praia

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu no domingo por 9-7 com o Brasil, que garantiu um lugar nos quartos de final do Mundial de 2019, a decorrer em Assunção, no Paraguai.

No encontro que fechou a segunda jornada da fase de grupos, Jordan Santos, Léo Martins e Rui Coimbra, todos duas vezes, e Belchior marcaram os tentos da formação lusa, que vai discutir com Omã, na terça-feira, a outra vaga do Grupo D nos 'quartos'.

Portugal ainda recuperou de 7-3 para 7-7, mas o Brasil acabou por vencer e selar o apuramento, com tentos de Mauricinho, Bruno Xavier, Catarino, Bokinha (dois), Rui Coimbra (própria baliza), Rodrigo, Filipe e Datinha.

A formação 'canarinha', detentora do título, venceu 14 das 19 edições da prova, incluindo cinco desde que a partir de 2005 a prova passou a ser organizada pela FIFA, enquanto Portugal venceu a prova duas vezes, em 2001 e 2015.

Lusa