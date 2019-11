Sporting de Braga renova com quatro jogadores da formação

O Sporting de Braga renovou esta segunda-feira o contrato com os jogadores da formação Samuel Costa, Schurrle, Eduardo Ribeiro e Vasco Moreira, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial na Internet.

"Esta é uma aposta firme nos talentos da cidade desportiva e num quarteto que vem dando excelentes indicações ao longo dos anos, confirmando-se como elementos importantes no presente e nos quais o Sporting de Braga acredita para o seu projeto de futuro, até porque todos eles têm 18 anos e uma vasta carreira pela frente", indica o clube minhoto.

Internacional sub-20 e vice-campeão europeu de sub-19, Samuel Costa é um médio que já tem jogado pela equipa B dos minhotos no Campeonato de Portugal, tendo assinado contrato até 2023, com uma cláusula de rescisão cifrada em 30 milhões de euros (ME).

Schurrle, internacional nas diversas seleções jovens nacionais, é um médio de ataque que também já é aposta regular no Sporting de Braga B. Assinou até 2025 e passa também a ter uma cláusula de 30 ME.

O avançado Eduardo Ribeiro e o médio Vasco Moreira alinham nos juniores bracarenses, sendo que o primeiro já foi chamado à equipa sub-23.

Eduardo Ribeiro, que tem já 30 internacionalizações nas camadas jovens de Portugal, assinou até 2025, também com cláusula de 30 ME, enquanto Vasco Moreira renovou até 2022, com cláusula de rescisão de 20 ME.



Lusa