Benfica-SC Braga e FC Porto-Santa Clara nos oitavos da Taça de Portugal

O Benfica recebe o Sporting de Braga e o Santa Clara visita o FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio desta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No sorteio estiveram sete equipas da I Liga (FC Porto, Santa Clara, Famalicão, Sporting de Braga, Benfica, Paços de Ferreira e Rio Ave) e quatro do segundo escalão (Varzim, Académico de Viseu, Desportivo de Chaves e Mafra).

Do Campeonato Portugal eram cinco as equipas presentes, com Sporting de Espinho, Marinhense, Anadia e Canelas 2010 - os dois últimos em estreia nesta fase.

O resultado do sorteio:

Marinhense - Rio Ave

Paços de Ferreira - SP Espinho

Académico de Viseu - Desportivo de Chaves

FC Porto - Santa Clara

Famalicão - Mafra

Sertanense - Canelas

Varzim - Anadia

Benfica - Sporting de Braga