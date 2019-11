Dono de restaurante oferece 800 refeições a adeptos do Flamengo

O dono de um restaurante em Itumbiara, no estado brasileiro de Goiás, cumpriu a promessa de oferecer refeições aos adeptos do Flamengo caso o clube conquistasse a Taça Libertadores.

"Se o Flamengo for campeão da Libertadores no sábado, aqui no Tourão o prato vai custar cinco reais por pessoa na segunda-feira. Se vier com a camisola do Flamengo, não paga nada, é de graça", prometia Ezídio Martins num vídeo que filmou antes da partida e que se tornou viral.