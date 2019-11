Luís Castro insurgiu-se novamento contra o castigo de um jogo de suspensão imposto a Taison, depois de o extremo ter respondido com gesto para as bancadas do Shakthar depois de ter sido alvo de cântigos racistas.

Na antevisão do jogo do Shakhtar com o Manchester City da Liga dos Campeões, o treinador português deixou uma palavra de apoio ao brasileiro.