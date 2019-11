Real Madrid apura-se para os oitavos da Champions antes da receção ao PSG

O Real Madrid qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, mesmo antes de receber o Paris Saint-Germain.

Mesmo tendo menos um jogo realizado, o Real Madrid, segundo classificado do grupo A, passou a dispor de uma vantagem de quatro pontos sobre os belgas e de cinco sobre os turcos, e já não poderá ser igualado ou ultrapassado na última jornada. A equipa madrilena, recordista de títulos da prova, com 13 troféus conquistados, seguirá em frente mesmo que perca os dois últimos encontros, o primeiro já esta terça-feira, frente ao PSG, líder 100% vitorioso e que já se tinha qualificado para os 'oitavos' na ronda anterior.

O médio Adem Buyuk colocou o Galatasaray em vantagem logo aos 11 minutos, mas o senegalês Krepin Diatta restabeleceu a igualdade aos 90+2, pouco antes de ser expulso, em conjunto com o colega de equipa Clinton Mata, por comportamento incorreto na sequência dos festejos.

O Bayer Leverkusen assegurou a 'transferência' para a Liga Europa, apesar de ainda manter ténues expectativas de qualificação no grupo D, ao impor-se por 2-0 no estádio do Lomokotiv Moscovo, que não escapou ao último lugar e ao consequente afastamento das provas europeias.

Num jogo em que Éder foi titular, os alemães inauguraram o marcador aos 11 minutos, graças a um autogolo do russo Zhemaletdinov, fechando a contagem aos 54, através do médio Bender, ainda antes de o avançado português ter sido substituído, aos 77, por Smolov.

O Leverkusen passou a totalizar seis pontos, menos um do que o Atlético de Madrid, que defronta hoje a líder Juventus, já apurada para a fase seguinte, num jogo que pode proporcionar um confronto entre os avançados portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.

Lusa