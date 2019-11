Benfica empata na Alemanha e está fora da Champions

O Benfica empatou esta quarta-feira 2-2 em casa do Leipzig e ficou arredado da fase seguinte da Liga dos Campeões, em jogo da quinta jornada do grupo G.

Os "encarnados" ainda sonharam com outro resultado que lhes poderia manter na luta pelo apuramento para os oitavos, quando estiveram a vencer por 2-0, depois dos golos de Pizzi, aos 20 minutos, e de Vinicius, aos 59, mas permitiram que os alemães chegassem ao empate nos minutos finais, com um bis de Forsberg, aos 90', de penálti, e aos 90+6'.

Com este empate, o Leipzig mantém a liderança do grupo com 10 pontos e está a um ponto da fase seguinte, enquanto o Benfica mantém o quarto e último lugar do grupo com quatro, precisando de vencer na última jornada, na receção aos russos do Zenit, para tentar alcançar o terceiro lugar e apurar-se para os 16-avos-de-final da Liga Europa.