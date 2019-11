Ibrahimovic torna-se coproprietário do clube sueco Hammarby

O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que anunciou a meio do mês a sua saída dos Los Angeles Galaxy, revelou hoje que se tornou coproprietário do Hammarby, clube da liga principal da Suécia.

O jogador, de 38 anos, tinha colocado na terça-feira uma fotografia de uma camisola do Hammarby com o seu nome nas costas, o que gerou especulação sobre uma eventual transferência para o terceiro classificado no campeonato sueco.

"Vou ajudar o Hammarby a ser a melhor equipa da Escandinávia", disse o avançado.Ibrahimovic, que se destacou como jogador no Ajax, AC Milan, Inter de Milão, Juventus, Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Manchester United, adquiriu 50% das ações da filial sueca da empresa de espetáculos norte-americana AEG, dona do Hammarby e dos Los Angeles Galaxy.

O sueco garantiu que de futuro estará muito ligado ao clube, mas que não pretende jogar lá.

"Tenho vontade de trabalhar no futebol, mas a partir de um outro ângulo. Não apenas no relvado, ainda que possa fazer algo, porque não sou muito velho, mas não como futebolista. Posso ajudar nos treinos", disse o sueco.

Lusa