Pepe na comitiva de 22 jogadores do FC Porto para a visita ao Young Boys

O central português Pepe integra a comitiva de 22 jogadores do FC Porto para a Suíça, onde os "dragões" defrontam na quinta-feira o Young Boys, em jogo da quinta jornada do grupo G da Liga Europa em futebol.



O internacional luso, que falhou os jogos da seleção e os dois últimos do FC Porto, tem estado em recuperação a uma distensão muscular numa coxa, lesão sofrida precisamente na segunda prova da UEFA.



Fora do grupo para a Suíça ficaram Zé Luís e Romário Baró, os outros dois jogadores que constavam no boletim clínico do clube azul e branco.



Com apenas uma vitória, logo na estreia, perante o Young Boys, o FC Porto tem tarefa complicada no grupo G, com quatro pontos, menos três do que os suíços e do que o Rangers, líderes da 'poule'.



Na quinta-feira, a partir das 17:55, penas a vitória interessa ao conjunto portista, em igualdade pontual com o Feyenoord, ambos com quatro pontos, caso não queira ficar dependente de terceiros.

Lista dos 22 jogadores que integraram a comitiva:



- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Wilson Manafá e Mbemba.

- Médios: Bruno Costa, Luis Díaz, Loum, Matheus Uribe, Tecatito Corona, Danilo, Saravia, Otávio e Sérgio Oliveira.

- Avançados: Aboubakar, Marega, Soares e Fábio Silva.

