Surfista Mafalda Lopes termina Mundial de juniores em nono

A portuguesa Mafalda Lopes terminou hoje entre as nonas classificadas o campeonato do mundo de surf de juniores, em Jizun Harbor, Taiwan, ao ser eliminada na terceira ronda.



A surfista da Costa de Caparica, campeã da Europa do escalão, "caiu" no terceiro "heat" da terceira ronda, frente à norte-americana Alyssa Spencer (14,33 pontos) e à peruana Sol Aguirre (10,5), ao totalizar 10,06.



Antes, Mafalda Lopes, de 18 anos, já tinha vencido a repescagem, com 12,83 pontos, contra 5,73 da indonésia Kalani Johnson.



Na estreia na competição, a portuguesa não foi além de 4,33 pontos, devido a uma interferência a Aguirre, que somou 8,5 pontos, tendo ambas sido batidas pela japonesa Sara Wakita.



Com o nono lugar no Mundial, Mafalda Lopes igualou o resultado da última presença lusa na competição, em 2017, por Teresa Bonvalot, que, dois anos antes, tinha alcançado a melhor classificação de sempre, com o terceiro lugar.

Lusa