Lage assume que é "difícil aceitar resultado" mas está feliz pelo trabalho desempenhado na Champions

O Benfica empatou esta quarta-feira 2-2 em casa do Leipzig, em jogo da quinta jornada do grupo G, e ficou fora da Liga dos Campeões.



Apesar do empate, Bruno Lage considera que foi o melhor jogo do Benfica na Champions. O treinador dos encarnados diz que a eliminação da equipa deve-se aos pontos perdidos no Estádio da Luz.