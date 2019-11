Clássico Sporting-FC Porto agendado para o primeiro domingo de janeiro

O clássico Sporting-FC Porto é o jogo grande da 15.ª jornada da I Liga de futebol, que se disputa a 5 de janeiro, naquela que será a primeira ronda de 2020, anunciou esta sexta-feira a Liga portuguesa.

A receção dos 'leões' aos 'dragões' realiza-se a um domingo, pelas 17:30, uma ronda que fica concluída em dois dias. Além da jornada 15, a Liga anunciou igualmente as datas e horários da 14.ª ronda, que encerra a competição em 2019, com destaque para a receção do Benfica, líder isolado do campeonato, com 30 pontos, à equipa sensação da prova, o Famalicão, terceiro, com 24.

'Encarnados' e famalicenses enfrentam-se no Estádio da Luz, a partir das 18:00, sendo que o jogo entre Portimonense e Rio Ave, pelas 20:30, marca o arranque da jornada, com o anfitrião FC Porto a encerrar perante o Tondela, no Estádio do Dragão (20:15), em 16 de dezembro.

Antes, o Santa Clara recebe o Sporting, pelas 19:00 locais (20:00 em Lisboa).

O Portimonense abre também a 15.ª jornada, mas no reduto no Boavista, pelas 15:30, no mesmo dia em que o campeão nacional Benfica terá uma deslocação difícil ao terreno do Vitória de Guimarães, às 20:30.

A ronda termina depois do 'clássico', com a receção do Famalicão ao Vitória de Setúbal, a partir das 20:00.



Programa da 14.ª Jornada

Sexta-feira, 13 dez: Portimonense - Rio Ave, 20:30

Sábado, 14 dez: Marítimo - Boavista, 15:30

Benfica - Famalicão, 18:00

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 20:30

Domingo, 15 dez: Moreirense - Belenenses, 15:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17:30

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 20:00

Segunda-feira, 16 dez: Santa Clara - Sporting, 20:00 (19:00 nos Açores)

FC Porto - Tondela, 20:15

Programa da 15.ª Jornada

Sábado, 04 jan: Boavista - Portimonense, 15:30

Desportivo das Aves - Santa Clara, 15:30

Belenenses - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30

Domingo, 05 jan: Paços de Ferreira - Moreirense, 15:00

Tondela - Gil Vicente, 15:00

Rio Ave - Marítimo, 15:00

Sporting - FC Porto, 17:30

Famalicão - Vitória de Setúbal, 20:00

Lusa