Rúben Dias renovou com o Benfica até 2024. Luís Filipe Vieira diz que esta renovação faz parte da estratégia do clube. O presidente dos encarnados sublinha ainda que Rúben Dias tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica.

Já o jogador de 22 anos assume que esteve sempre focado na equipa.

A cláusula de rescisão aumentou para 100 milhões de euros.