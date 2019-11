Benfica goleia o Marítimo e assegura liderança do campeonato

O Benfica venceu este sábado o Marítimo por 4-0, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 12.ª jornada da I Liga. Pizzi abriu o marcador aos oito minutos, mas foi Vinícius que se destacou neste jogo, ao fazer um hat-trick. Aos 60 minutos, Gabriel marcou o último golo dos encarnados. Uns minutos depois, o jogador viu o cartão vermelho e o Benfica acabou o jogo reduzido a 10.

Com este resultado, o clube da Luz mantém-se líder do campeonato, com 33 pontos. Já o Marítimo fica em 14.º lugar, com 11 pontos.