Manchester City empata com o Newcastle e pode ficar mais longe da liderança

O Manchester City, com Bernardo Silva a entrar na segunda parte e João Cancelo no banco, voltou a perder pontos na Liga inglesa de futebol, ao empatar com o Newcastle, e pode ficar a 11 pontos do Liverpool.

Na visita ao Newcastle (12.º), o campeão inglês até esteve por duas vezes a vencer, no jogo da 14.ª jornada do campeonato, mas com pouco tempo para festejar os golos de Sterling, aos 22 minutos, e de De Bruyne, aos 82.

A cada golo da equipa de Pep Guardiola, o Newcastle respondeu de imediato: primeiro por Willems, num remate forte aos 25 minutos, a fazer o 1-1, e depois com Shelvey, num remate de fora de área, num livre estudado, aos 88.

Foi um autêntico 'balde de água fria' para o bicampeão em título, que tem dois empates e três derrotas e está a apenas um desaire de igualar todos os pontos que perdeu em toda a última época na Liga e quando ainda nem chegou a metade da competição.

No jogo de hoje em St. James Park, Guardiola deixou Bernardo Silva no banco, com o internacional português a entrar aos 69 minutos para o lugar do argelino Riyad Mahrez.

A derrota do City pode ajudar ainda mais a 'candidatura' do Liverpool ao título inglês, que os 'reds', campeões europeus em título, não conquistam há praticamente 30 anos, e que nesta ronda, em que recebem o Brighton, podem aumentar a vantagem.

O Leicester, igualado com o City, também pode tirar dividendos, numa ronda em que recebe o Everton, de Marco Silva.



Lusa