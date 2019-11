Moreirense impõe 10.ª derrota consecutiva ao Aves e sobe a 10.º da I Liga

O Moreirense subiu hoje ao 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao impor a 10.ª derrota consecutiva na prova ao Desportivo das Aves, por 3-2, em jogo da 12.ª jornada.

Em Moreira de Cónegos, Fábio Abreu (28 e 45+1 minutos) e Steven Vitória (72), de grande penalidade, marcaram os golos do Moreirense, que interrompeu uma série de quatro empates consecutivos e passou a somar 14 pontos.

Na estreia de Nuno Manta, o Aves, que jogou com menos um desde os 13 minutos, por expulsão de Falcão, marcou por Mehmeric (5) e Mohammadi (60), de penálti, mas acabou por somar o 10.º desaire consecutivo na I Liga, mantendo-se no 18.º e último lugar, com apenas três pontos.

Lusa