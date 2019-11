Real Madrid vence Alavés e isola-se no topo da Liga espanhola

O Real Madrid isolou-se hoje provisoriamente na liderança da liga espanhola de futebol, depois de vencer em casa do Alavés, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada.

Em Vitória, no País Basco, o capitão Sérgio Ramos colocou os 'merengues' em vantagem, aos 52 minutos, mas acabaria por cometer uma grande penalidade que permitiu ao Alavés empatar, aos 65, por Lucas Peréz.

O lateral Dani Carvajal acabaria por dar o triunfo ao Real Madrid, aos 69 minutos, quando apareceu na pequena área para fazer a recarga a um primeiro remate de Isco parado pelo guarda-redes Pacheco.

Com este triunfo, o Real Madrid passou a somar 31 pontos, mais três do que o FC Barcelona, que joga no domingo em casa do Atlético de Madrid, quarto, com 25.