Barcelona vence Atlético de Madrid e regressa ao comando da Liga espanhola

Um golo do inevitável Messi, aos 86 minutos, permitiu este domingo ao Barcelona vencer em casa do Atlético de Madrid por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol, igualando o Real Madrid no comando.

Num encontro que contou com João Félix no Atlético até aos 66 minutos, as oportunidades de golo multiplicaram-se para os dois lados, mas foi só na reta final, e numa arrancada do 'astro' argentino, que a partida ficou resolvida, tendo os catalães, campeões em título, arrecadado os três pontos.

Finalizada esta ronda, o Barcelona lidera com 31 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que no sábado venceu em casa do Alavés por 2-1.

Em Vitória, no País Basco, o capitão Sérgio Ramos colocou os 'merengues' em vantagem, aos 52 minutos, mas acabaria por cometer uma grande penalidade, que permitiu ao Alavés empatar, aos 65, por Lucas Peréz.

O lateral Dani Carvajal acabaria por dar o triunfo ao Real Madrid, aos 69 minutos, quando apareceu na pequena área para fazer a recarga a um primeiro remate de Isco parado pelo guarda-redes Pacheco.

Lusa