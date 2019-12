James Harden marca 60 pontos em 3 períodos na vitória dos Rockets

O basquetebolista James Harden marcou no sábado 60 pontos em apenas três períodos no triunfo dos Houston Rockets sobre os Atlanta Hawks, por 158-111, em jogo da liga norte-americana (NBA).

Harden, que esteve todo o quarto parcial no banco, ficou a apenas um ponto de igualar o seu recorde pessoal, num encontro em que marcou oito triplos e 20 lances livres.

Este foi o quarto encontro de pelo menos 60 pontos de James Harden, que igualou Michael Jordan, numa lista liderada com grande vantagem por Wilt Chamberlain, que chegou 32 vezes às seis dezenas de pontos. Kobe Bryant conseguiu este feito seis vezes.

Com 13 vitórias em 19 encontros, os Houston Rockets são quartos classificados da Conferência Oeste, enquanto os Hawks, que somaram o 10.º desaire seguido, têm o pior registo da NBA, a par com os Golden State Warriors, com apenas quatro triunfos em 20 jogos.

Novamente a fazer uma grande temporada, o grego Giannis Antetokounmpo, jogador mais valioso (MVP) da temporada passada, atingiu números nunca antes alcançados nos primeiros 20 jogos da NBA, com médias de 30,9 pontos, 13,4 ressaltos e 5,9 assistências.

No sábado, Antetokounmpo alcançou 26 pontos, nove ressaltos e quatro assistências no triunfo do Milwaukee Bucks sobre os Charlotte Hornets, por 137-96, naquele que foi o 11.º triunfo consecutivo dos líderes da Conferência Este.



Lusa