Sporting procura ficar a um ponto do 3.º lugar do Famalicão

O Sporting pode aproximar-se hoje do terceiro lugar da I Liga de futebol, ocupado pelo Famalicão, caso vença em casa do Gil Vicente, em encontro da 12.ª jornada da prova.

Os 'leões', que se apresentam motivados com a recente vitória na receção aos holandeses do PSV Eindhoven, assegurando a presença nos 16 avos de final da Liga Europa, procuram manter o bom momento, frente a um Gil Vicente que tem como principal argumento a vitória na receção ao FC Porto, na primeira jornada da prova, por 2-1.

Além do jogo de Barcelos, a ronda conta com mais dois jogos hoje, com o Tondela a receber o Belenenses e o Vitória de Setúbal o Vitória de Guimarães.

Com Lusa