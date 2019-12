Estudo identifica o perfil-tipo do finalista vencedor da Bola de Ouro 2019

Segundo um estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia, Lionel Messi é o futebolista com mais atributos para vencer a Bola de Ouro 2019. O estudo identificou o perfil-tipo do finalista através do número de golos marcados e a classificação obtida nas competições europeias. Pedro Fatela, do Observatório do Futebol da Universidade Europeia, esteve na Edição da Manhã para nos falar deste estudo.