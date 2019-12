FC Porto tenta reaproximação ao Benfica frente ao Paços de Ferreira

O FC Porto tenta repor hoje a desvantagem de dois pontos que tem para o comandante Benfica, quando receber no estádio do Dragão o Paços de Ferreira, no encerramento da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de os campeões nacionais terem goleado (4-0), no sábado, na receção ao Marítimo, os 'dragões' têm agora de vencer a equipa pacense, penúltima classificada com 11 pontos, para poderem voltar aos dois pontos de desvantagem para os 'encarnados'.

Além do encontro no Dragão, com início às 20:45, a 12.ª jonada conta com mais um jogo, com o Sporting de Braga a receber o Rio Ave, duas equipas igualadas no oitavo posto com 15 pontos.

A formação vencedora do encontro, agendado para as 18:45, iguala o Boavista no quinto posto com 18 pontos, a dois do quarto lugar ocupado pelo Sporting.

Resultados da 12.ª jornada da I Liga de futebol:

Sexta-feira, 29 nov: Santa Clara -- Boavista, 1-2 (0-2 ao intervalo)

Sábado, 30 nov: Moreirense - Desportivo das Aves, 3-2 (2-1)Benfica -- Marítimo, 4-0 (3-0)Portimonense -- Famalicão, 2-1 (1-0)

Domingo, 1 dez: Tondela - Belenenses, 0-1 (0-0)Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 1-1 (0-0)Gil Vicente -- Sporting, 3-1 (1-1)

Segunda-feira, 2 dez: Sporting de Braga - Rio Ave, 18h45 FC Porto - Paços de Ferreira, 20h45

