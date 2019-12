Paços de Ferreira visita o dragão no penúltimo lugar do campeonato

O FC Porto joga esta segunda-feira em casa com o Paços de Ferreira que luta para não descer de divisão.

Do lado dos dragões, Zé Luís e Nakajima recuperaram dos problemas físicos e estão disponíveis para o encontro. O Paços de Ferreira visita o dragão no penúltimo lugar do campeonato com apenas 8 pontos.

FC Porto - Paços de Ferreia encerra a jornada 12 e está marcado para as 20h45.