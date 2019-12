Benfica procura na Covilhã primeira vitória na Taça da Liga

O Benfica, líder da I Liga de futebol, procura somar esta terça-feira a primeira vitória no Grupo B da terceira fase da Taça da Liga, visitando o Sporting da Covilhã, do segundo escalão.

Os 'encarnados', recordistas de triunfos na prova, com sete, empataram em casa com o Vitória de Guimarães (0-0), na primeira jornada, enquanto o Sporting da Covilhã, quinto classificado da II Liga, cedeu uma igualdade a um golo com o Vitória de Setúbal.

As duas equipas não se defrontam desde 2014, quando o Benfica foi à Covilhã vencer por 3-2, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Em 20 jogos na cidade beirã, o Benfica venceu 11 vezes, empatou seis e perdeu apenas três, a última das quais em 1962, em jogo do campeonato.

No outro encontro da segunda jornada do Grupo B, os dois Vitórias defrontam-se na quarta-feira, em Setúbal, repetindo o encontro da última jornada da I Liga, que acabou empatado a um golo.

O primeiro de cada um dos quatro grupos da terceira fase segue para as meias-finais da prova.

Lusa