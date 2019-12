Saiba como correu a arbitragem no jogo FC Porto - Paços de Ferreira.

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Paços de Ferreira, por 2-0, no estádio do Dragão, no jogo que fecha a 12.ª jornada da I Liga. Mamadou Loum fez o primeiro golo aos 18 minutos e Zé Luís fechou o marcador, com um golo aos 76 minutos.