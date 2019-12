Os tricampeões do mundo de futebol de praia já estão em Portugal. A seleção nacional chegou esta manhã ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vinda do Paraguai onde decorreu a final do Campeonato do mundo.

A equipa portuguesa sagrou-se tricampeã no domingo, depois de derrotar a Itália 6-4. Este foi o último jogo do capitão Madjer que termina agora a carreira. À chegada disse estar orgulhoso da participação portuguesa no campeonato, e garante que vai continuar a acompanhar a equipa.