Velejadores portugueses com estreia negativa no Mundial de 49er

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Luís Costa tiveram hoje uma estreia negativa no Mundial de 49er, ocupando os últimos lugares da competição, que decorre em Auckland.

A dupla lusa não concluiu a primeira regata e não efetuou a segunda, o que a deixou nos últimos lugares, em 85.º, com os mesmos 62 pontos de mais três tripulações, dos chineses Jian Xiang e Daokun Deng, dos neozelandeses Ben e Sean Paterson e dos suecos Hannes Westberg e Albin Boman.

O início do Mundial ficou marcado por ventos fortes, que chegaram aos 55 km/h e chuva, numa competição com 88 tripulações, que é liderada, após o dia inaugural, pela dupla alemã composta por Erik Heil e Thomas Ploessel, com três pontos.

No Mundial estão ainda em 'jogo' quatro vagas em 49er para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Portugal tem já assegurado um lugar na classe de 49er nos Jogos Olímpicos e este Mundial servirá, sobretudo, de treino para a dupla Jorge Lima e José Luís Costa.

Nas restantes classes olímpicas da vela - laser, radial, 470 e RS:X - Portugal vai tentar o apuramento para Tóquio2020 nos Europeus, que se disputam em abril, na cidade italiana de Génova.

Lusa