Regresso de Mourinho a Old Trafford marcado por derrota

Dois golos de Marcus Rashford deram esta quarta-feira a vitória ao Manchester United na receção ao Tottenham (2-1), orientado pelo português José Mourinho, em jogo da 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

De regresso a Old Trafford, onde treinou antes de assumir o comando dos 'spurs', Mourinho viu Rashford 'bisar', aos seis e 49 minutos, o último de penálti, e impor uma primeira derrota no comando da equipa londrina, após três vitórias.

O golo madrugador, num remate potente em que o guarda-redes argentino Gazzaniga podia ter feito melhor, abriu as hostilidades, mas Dele Alli igualou o encontro aos 39, depois de fazer um 'chapéu' a dois defesas e finalizar.

Depois de um primeiro tempo em que foi superior, a falta de ideias tomou o Tottenham na etapa complementar, em que uma grande penalidade de Rashford acabou por sentenciar a partida.Contas feitas, os 'spurs' caíram para oitavos, com os mesmos 20 pontos com que entraram nesta ronda, enquanto o United os ultrapassou e chegou a sexto, voltando a vencer após dois empates.

À mesma hora, o Leicester voltou a descolar do Manchester City no segundo lugar, depois da vitória dos campeões em título na terça-feira, com o Burnley (4-1), graças a uma grande penalidade convertida por Vardy e um outro de James Maddison, na receção ao lanterna-vermelha Watford (2-0).

O Chelsea consolidou o quarto lugar ao vencer por 2-1 na receção ao Aston Villa, com tentos de Abraham e Mount, a anularem o do egípcio Trezeguet, que então fazia o empate, com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a assumir o quinto posto.

Os 'wolves', que contaram com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no 'onze' titular, venceram com tentos do belga Dendoncker aos 23, na resposta a um canto de Moutinho, e do italiano Cutrone, a passe do 'substituto' luso Pedro Neto, aos 86.

A formação de Nuno Espírito Santo é agora quinta classificada com 23 pontos, mais dois do que o United, enquanto o West Ham segue em 13.º.

O Southampton saiu dos lugares de descida ao bater em casa o Norwich, 19.º e penúltimo, por 2-1.Ainda hoje, o líder Liverpool defronta o rival e vizinho Everton, treinado por Marco Silva.

Lusa